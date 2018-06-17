Satın alma liderleri
Satın alırken de kazanmanın yollarını arayan şirketler için satın almanın doğru yönetilmesi giderek daha önemli hale geliyor.
Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi” araştırmasına göre, 2018de satın alma yöneticilerinin gündeminde dijital dönüşüm olacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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