Satın almanın 50 lideri
Rekabet etmenin giderek zorlaştığı global dünyada artık satın alma yöneticilerine çok daha fazla iş düşüyor.
Sadece satarken değil satın alırken de kazanmak isteyen şirketlerde satın alma yöneticileri çok daha güçlü. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi”araştırmasıyla yeni döneme ışık tutmayı hedefledik.
Satın alma yöneticilerini tedarikçi ilişkilerinden yeni stratejilerine kadar pek çok açıdan değerlendirirken, sektörün değişen dinamiklerini de ortaya koyduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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