Savunmadan KOBİ’ye fırsat
Savunma sanayi sektörü, tüm ülkeler için stratejik bir öneme sahip. Kendi savunma sanayisine sahip olan ülkeler, yerel üreticilerine öncelik veriyor. Türkiye’de de yerlilik oranı yüzde 60’ları bulan sektör, şirketler ve KOBİ’ler için büyük fırsatlar barındırıyor.
Bugün 5-5,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörün ihracat temposu da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 1 milyar 677 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının bu yıl 2,5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Savunma sanayinin 2023 ihracat hedefi ise 25 milyar doları buluyor.
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