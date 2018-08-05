Sektörlerin çıkış yolu
Türkiye ekonomisini sırtlayan reel sektör açısından 2018 yılı pek çok zorluğa sahne oluyor.
Enflasyonun yüzde 15’e tırmanması, Merkez Bankası’nın 500 baz puanlık faiz artışıyla yavaşlayan ekonomi ve dolar kurunun 5 TL’yi geçmesi, pek çok sektörde yıl sonu planlarını olumsuz etkiledi.
Yıla hızlı başlayan sektörlerin 2018’in geri kalanında göstereceği performans merak konusu.
Ekonomist Dergisi olarak reel ekonominin 15 kritik sektörünü mercek altına aldık ve değişen yıl sonu hedeflerini araştırdık.
Sektörlerin iç talepteki daralmaya karşı alınmasını önerdikleri önlemleri ortaya koyduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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