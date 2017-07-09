Serbest bölgelerden yatırım daveti
Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren serbest bölgeler, ihracatın 2017’de yükselişe geçmesiyle yeniden gözde oldular.
Geçen yıl 7 milyar doları aşan ihracata imza atan 2 binden fazla şirketi bünyesinde barındıran serbest bölgelerde bu yıl en az yüzde 10 büyüme bekleniyor.
Özellikle ihracat odaklı üretim yapan küçük ve orta boy şirketler için tüm teşvik sistemlerinden daha fazla avantaj sağlayan serbest bölgelerde yüzbinlerce metrekare arazi yatırımcısını bekliyor.
Ekonomist Dergisi olarak Türkiye’deki 18 serbest bölgenin yatırım avantajlarını ortaya koyduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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