Sınır ötesi liderler

Mart 25, 2018 0 Yorum 129 Okunma
Sınır ötesi liderler

Artan küresel rekabete karşı, Türkiye dışında yapılan yatırımlar hızla yükseliyor. Türkiye’de doğup dünyanın dört bir köşesine sattığı ürünlerle pazar lideri haline gelen Türk şirketlerinin sayısı da giderek artıyor.

Gıdadan beyaz eşyaya, tekstilden makineye, çelikten kimyaya farklı alanlarda faaliyet gösteren irili ufaklı pek çok şirket, Güney Amerika’dan Çin’e uzanan coğrafyada kendi alanında ya lider ya da liderliğe oynuyor.

Ekonomist Dergisi olarak, bu sayımızda Türkiye’nin dünyada yüz akı olmuş 25 şirketinin yurtdışındaki yükselişlerini ve başarıya giden yolda izledikleri stratejiyi mercek altına aldık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap