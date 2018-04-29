Şirket avındaki holdingler
Son dönemde doğrudan yatırım yerine daha çok inorganik büyümeye odaklanan holdingler, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında şirket avına çıkmış durumda.
Devler, büyümede hız kesmemek adına fırsat gördükleri sektörlerde satın alma hamlelerini sürdürmeyi planlıyor. Buradan hareketle, Sabancı’dan Yıldırım Holding’e, Aksoy Holding’ten NG Grup’a kadar 20 devin yeni dönem satın alma hedeflerini araştırdık.
Buna göre holdingler özellikle enerji, teknoloji, limancılık ve perakende sektörlerinde önümüzdeki dönemde önemli satın almalara imza atacak gibi görünüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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