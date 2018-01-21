Şirket satışları ne olacak?
2016 yılındaki 224 işlemde 7,5 milyar dolarlık satın alma ve birleşme hacminin ardından 2017’de 93’ü yabancı yatırımcı olmak üzere 325 işlemde yaklaşık 11,5 milyar dolarlık hacim gerçekleşti.
Şirket satışlarında merak edilen önemli bir konu da bu işlemlerde ortaya çıkan değerlemeler. Çünkü bunlar gelecekte olan işlemler için önemli bir kriter olarak görülüyor.
Buradan yola çıkarak uluslararası danışmanlık şirketleri EY Türkiye, Deloitte, KPMG’nin ve İş Yatırım’ın katkılarıyla 23 sektörde ortaya çıkan değerlemeleri araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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