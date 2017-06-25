Sosyal girişim öncüleri
Son yıllarda sosyal girişimci kavramını daha sık duyar olduk.
Sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün üreten bu iş modelleri, gıdadan modaya, sanattan spora kadar dokundukları her alanda önemli bir sosyoekonomik etki yaratıyor.
Artık bu girişimlere Zorlu, Borusan, Vodafone gibi büyük şirketler de destek vermeye başladı.
Koç ve Sabancı gibi dev holdingler ise üniversiteleri aracılığıyla bu girişimcilere hem maddi hem de eğitim, mentorluk gibi desteklerle manevi katkı sağlıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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