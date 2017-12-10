Start up dostu liderler

Aralık 10, 2017 0 Yorum 258 Okunma
Start up dostu liderler

Girişimcilere can suyu niteliğinde olan sermaye desteğini sağlayan melek yatırımlar, ekosistemi giderek büyütmeye yardımcı oluyor.

Melek yatırımcılar, 2017’de 66 girişime toplamda 26,4 milyon dolar yatırım yaptı. Son dönemde holding ve şirketlerin tepe yönetiminde olan isimler de girişimcilere destek olmaya başladı.

Biz de bu kapsamda start up dostu 15 iş insanının yatırımlarını ve gelecek planlarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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