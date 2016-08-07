Start Up’ın yıldızları
Türkiye’de start up dünyası son birkaç yılda hızlı bir ivme yakaladı. Bu konuda faaliyet yürüten bireysel yatırımcıların yanı sıra melek yatırım ağlarında da ciddi bir artış gözleniyor. Her geçen gün büyüyen start up ekosistemine sürekli yeni girişimler dahil oluyor. Bunlar arasında henüz 30 yaşına gelmeden kendi şirketini kuran pek çok start up girişimcisi var.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Ekonomist olarak 30 yaş altındaki girişimcilerin kurduğu 30 start up girişimin kuruluş öykülerini derledik. Bunların içinde buldumbuldum.com gibi epey yol almış girişimler yanında aldıkları yatırımlarla hızla gelişenler ve prototip aşamasında olup gelecek vaat edenler de bulunuyor.
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Bugün dünya devi şirketlere bakıldığında pek çoğunun kurucusunun girişimlerini daha 30’lu yaşlara gelmeden hayata geçirdikleri görülüyor.
Örneğin bugün 79,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listelesinde yer alan Bill Gates, hukuk eğitimini yarıda bırakıp kendi şirketi Microsoft’u kurduğunda 20 yaşındaydı. Steve Jobs, Apple’ın temellerini 21 yaşındayken atmıştı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell’in kurucusu Michael Dell, şirketini 18 yaşındayken kurmuştu.
Küçük bir lise öğrencisinin merak sonucu bilgisayarını söküp tanımak istemesiyle başlayan süreç onu bir dünya devi haline getirdi. Son yılların en önemli girişimcileri arasında gösterilen Facebook’un kurucusu Mark Elliot Zuckerberg, 20 yaşındayken kendi şirketinin sahibi olmuştu. Dünyanın en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelen Facebook yatırımcıların da ilgisini çekti ve Zuckerberg’in bugün sahip olduğu 48,2 milyar dolarlık servetinin kaynağını oluşturdu.
TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER
Türkiye’de de 30 yaşın altındayken ilk şirketlerini kuran başarılı girişimciler var. Bunların içinde ilk akla gelen ise Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın. Aydın, 24 yaşında kurduğu yemek sipariş platformunu 15 yıl sonra 589 milyon dolar değerleme ile Delivery Hero’ya sattı. Böylece Türkiye tarihinin en büyük internet satın alması gerçekleşti.
Gözünüzdeki ışıktan belli başarının sırrı. Başarılar diliyorum gençler...
Başarının sırrı gözünüzdeki ışıktır, başarılar dilerim gençler...