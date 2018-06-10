Teknoparkın ihracatçı yıldızları
Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir rol modeli oluşturan teknopark bölgeleri, girişimciler tarafından W oldukça rağbet görüyor.
Enerjiden sağlığa, bilişimden savunmaya kadar birçok alana yönelik AR-GE çalışmaları yaparak özel ürün üreten yerli şirketler, kabına sığmayarak dünyaya açılmaya başladı.
Birçoğu da farklı kıtalarda ofisler açarak satış operasyonlarını oradan yönetiyor. Biz de teknoparklardan çıkan bu yıldız girişimcileri araştırarak geleceğe katma değer üreterek katkıda bulunan 22 şirketin hikâyesini yazdık.
Arkadan geleceklere rol model olacak bu şirketlerin başarı yolculuklarını mercek altına aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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