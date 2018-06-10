Teknoparkın ihracatçı yıldızları

Haziran 10, 2018 0 Yorum 71 Okunma
Teknoparkın ihracatçı yıldızları

Üniversite-sanayi işbirliğine güzel bir rol modeli oluşturan teknopark bölgeleri, girişimciler tarafından W oldukça rağbet görüyor.

Enerjiden sağlığa, bilişimden savunmaya kadar birçok alana yönelik AR-GE çalışmaları yaparak özel ürün üreten yerli şirketler, kabına sığmayarak dünyaya açılmaya başladı.

Birçoğu da farklı kıtalarda ofisler açarak satış operasyonlarını oradan yönetiyor. Biz de teknoparklardan çıkan bu yıldız girişimcileri araştırarak geleceğe katma değer üreterek katkıda bulunan 22 şirketin hikâyesini yazdık.

Arkadan geleceklere rol model olacak bu şirketlerin başarı yolculuklarını mercek altına aldık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap