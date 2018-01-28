Temettü liderleri
Borsa İstanbul’da (BİST), 2017’nin son çeyreğine ait bilançolar, şubat ayı başında açıklanmaya başlayacak. Bu süreçte dikkatler; kâr rakamlarında ve şirketlerin genel kurullarına sunacağı temettü (kâr payı) kararlarında olacak.
Ekonomist olarak biz de hem 2017’nin son çeyreğine ait bilanço öngörülerini hem de temettüyle ilgili beklentileri analiz ettik. Yaptığımız araştırmada; son beş yılda en az dört kez düzenli temettü veren ve yüksek temettü verimliliği elde eden 69 hisseye ulaştık.
Bu hisselerin beş yıllık performanslarını incelendiğimizde ise 54’ünün BİST-100’ün yüzde 47’lik getirisinin üzerinde getiri sağladığını gördük.
Kısacası, bu hisseler hem temettü hem de hisse performansı açısından yatırımcılarını sevindirdi. Ayrıca 2018’de aracı kurumların yüksek temettü beklentisiyle ‘al’ önerisi verdiği hisseleri de araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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