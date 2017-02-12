Temettü şampiyonları
Borsa İstanbul’da (BİST) yıl sonu bilançoları açıklanmaya başladı. Gözler şirketlerin kâr rakamlarında ve genel kurullara sunulacak kâr payı (nakit temettü) haberleri yakından izleniyor.
Buradan yola çıkarak yaptığımız araştırmada, son beş yılda yüksek ve düzenli temettü veren 44 hisse olduğunu gördük. Bu hisselerin 37’sinin performansı da borsa endeksinden ve diğer yatırım araçlarından daha yüksek.
Yani ilgili hisseler hem getirileri hem de verdikleri temettüyle yatırımcının yüzünü güldürüyor. Bu yıl aracı kurumların temettü beklentisi yüksek ve ‘al’önerisi verdiği hisseleri de haberimize taşıdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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