Türkiye’den dünyayı yönetenler
Global dev şirketlerin yönetim koltuklarında pek çok Türk yönetici var. Onlar bu şirketleri yurtdışından yönetiyor. Bir de Türkiye’de ikamet etmeye devam ettiği halde dünyanın dev şirketlerinde yöneticilik yapan Türkler bulunuyor.
Bu yöneticiler arasında 81 ülkenin başkanlığını yapan da, 82 ülkenin ruhsatlandırma direktörü olan da var. Bunların sayısı giderek de artıyor.
Çünkü belirsizlik ve kriz yönetimindeki tecrübeleri ve bilgi birikimleri, Türk yöneticileri dünyada giderek öne çıkarıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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