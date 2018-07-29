Yabancılar döner mi?
Gelişmekte olan piyasalar üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Türkiye özelinde ise enflasyonist baskılar, Merkez Bankası’nın piyasaların beklentisinin aksine faiz artırmaması ve son olarak ABD ile yaşanan gerilim, yatırımcıyı tedirgin ediyor.
Ancak borsa tarafında değerlemeler tarihi iskontoluf seviyelere gelmiş durumda. Reel faizler de yatırımcının ilgisini çekecek seviyelere geldi.
Böyle bir ortamda gündemdeki soru şu: Yabancı yatırımcılar yeniden alıma dönmeye başlar mı? Konuyu uzmanlarıyla konuştuk. Yabancı yatırımcıların tekrar alıma dönmesi için gereken piyasa koşullarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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