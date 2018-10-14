Yapılandırma nasıl olmalı?
Son dönemde büyük grupların borçlarını yeniden yapılandırma haberleri ile üst üste gelen konkordato haberleri gündemi meşgul ediyor.
Reel sektörde yaşanan sorunlar bankacılık sektörü açısından da batık kredi oranlarında, izlemeye alınan kredilerde olumsuz sinyaller olarak karşımıza çıkıyor.
Yaşanan bu olumsuz süreçle birlikte Türkiye Bankalar Birliği (TBB) önce 100 milyon TL üstü kredilerde ve sonrasında KOBİ’ler için yeniden yapılandırma konusunda çalışmalara başladı.
İş dünyasının en önemli gündem maddesi olan kredi yeniden yapılandırma süreçleri ve bu süreçte neler yapılması gerektiği gibi konularda merak edilenleri 12 soruda derledik.
Uzmanların bu konudaki görüşlerini ve önerilerini de aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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