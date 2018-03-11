Yatırımcıya yeni fonlar
Son yıllarda piyasalardaki hareketlilik ve yeni ürünlerle birlikte yatırım tercihlerinde değişim gözleniyor.
Yatırımcıların ilgisi, klasik TL mevduat, döviz, altın üçgeninden kira sertifikaları, fon sepetleri, yabancı hisse senetleri, Eurobondlar, altın katılım fonları gibi araçlara kayıyor. Bu değişimi yatırım fonu pazarında görebiliyoruz.
Bunun yanında son dönemde piyasaya sürülmeye başlayan ve nitelikli bireysel yatırımcılar ile kurumsal yatırımcılar için dizayn edilen gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) da ilgiyle karşılanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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