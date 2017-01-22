Yeme içmede global atak
Bugün Türkiye’de 58 milyar TL büyüklüğe ulaşan yeme içme sektörü gözünü yurtdışına dikti.
Türkiye’ye gelen turistlerin uğrak yeri olan pek çok marka artık yurtdışında da şubeleşiyor. Simit Sarayı’ndan Mado’ya, Köşebaşı’ndan Kahve Dünyası’na kadar pek çok markanın farklı ülkelerde şubeleri var.
Bu şubeleşme atağı 2017 yılında da sürecek. Halihazırda yurtdışında şubesi olan 16 markanın yanında henüz yurtdışı şubesi bulunmayan 12 marka bu yıl farklı ülkelerde toplamda 150’ye yakın şube açmaya hazırlanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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