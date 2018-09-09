Yeme içmede yatırım fırsatı
Franchise sistemiyle ilerlemek büyümenin en hızlı yollarından biri olarak ifade ediliyor. 2018 sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchise sektörü, hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor.
Türkiye’de gıda, franchising algısı en yüksek sektör olarak karşımıza çıkıyor. Zincir işletmelerin yüzde 80’inin gıda olduğu ifade ediliyor.
Kapak haberimizde yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren 50 markanın franchising koşullarını ve 2019 yılı hedeflerini araştırdık. Yaptığımız hesaplamalara göre bu 50 marka, 2019 yılı sonuna kadar toplam bin 69 franchise şube açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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