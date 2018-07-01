Yeni dönem hesapları

Temmuz 1, 2018 0 Yorum 154 Okunma
Yeni dönem hesapları

24 Haziran seçimleri tamamlandı ve piyasalar için önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. Ancak piyasalar için sular henüz durulmuş değil.

Yeni kabine ve ekonomi politikaları yakından izlenecek. Global tarafta ticaret savaşları ve parasal genişlemeyi sonlandırıcı hamleler, gelişen piyasalar için risk unsuru.

Bu koşullarda konuştuğumuz piyasa uzmanları, temkinli portföy önerisi yapıyor.

Borsanın yüksek iskontosuna rağmen hisse ağırlığı azaltılırken, başta mevduat olmak üzere sabit getirili TL varlıkların portföydeki payı ise yükseliyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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