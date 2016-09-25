Yeni dönemin mevduat stratejisi
Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği yatırım aracı mevduat. Bankalar da mevduatlarını büyütmek için büyük bir rekabet içinde. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve dalgalı hareketler, yatırımcının reel getirisi nedeniyle özellikle Tl mevduata olan ilgisini yüksek tutuyor.
TALİP YILMAZ
tyilmaz@ekonomist.com.tr
Haziran 2016 verilerine bakıldığında TL mevduatın toplam yatırım ürünleri pazarında yüzde 43 payla liderliğini koruduğu görülüyor. Yaptığımız kapak haberinde mevduatla ilgili merak edilen sorulara yanıt aradık. Mevduat yatırımcısına kritik mesajlar veren bu haberimizde, mevduat yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de aktardık.
1- Piyasada tabela faizi ve tezgah altı faiz denilen bir kavram var. Bu nedir?
Bankalar, mevduata uygulayacakları faiz oranlarını açıklıyorlar. Buna tabela faizi deniyor. Ancak piyasada likidite sıkışıklığı yaşandığı dönemlerde ve bilanço dönemlerinde bankalar yeni mevduat müşterisine tabela faizinden 1-2 puan daha yukarıda faiz oranları sunabiliyor Örneğin tabela faizi yüzde 10 seviyesindeyse, şubeye gidildiğinde veya müşteritemsilcisiyle görüşüldüğünde yüzde 11-12’lerde faiz oranı alabiliyorsunuz. Son dönemde yapılan kampanyalarda yüzde 12’nin üzerinde faizlerin de gündeme geldiğini söyleyebiliriz.
2- Mevduatta devlet garantisi ne kadarı kapsıyor-?
Türkiye’de yerleşik her banka için her mudinin aynı bankadaki 100 bin TL’ye kadar olan tasarruf mevduatları devlet güvencesi kapsamında. Bu tutar anapara ve faiz toplamı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu paranın altında kalan mevduat sahibi, ‘güvence’ kaygısı yaşamadan mevduatını daha yüksek bir faizle değerlendirebilir.
3- Bankaların ortalamada mevduata verdiği faiz oranları nasıl değişti?
2008sonunda Lehman Brothers’ın batmasıyla birlikte yurtdışı piyasalarda yaşanan belirsizliklerin gelişen piyasalara etkisi de sert bir şekilde yaşandı. Türkiye her ne kadar bu krizi daha hafif atlatmış olsa bile,TCMB verilerine göre bankalarda ortalamada yüzde 18 seviyelerinde olan üç aya kadar vadedeki mevduat faizi, krizle birlikte yüzde 24 seviyelerine kadar tırmandı. Ancak sonrasında başta FED olmak üzere merkez bankalarının aldığı parasal genişleme kararlarıyla mevduat faizlerinde hızlı düşüşler oldu. Dönem dönem çift haneli seviyeler, dönem dönem de özellikle 2013’te düşük enflasyon rakamlarıyla yüzde 6’lar görüldü. Bu yıl ise enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin üzerine çıkılması, darbe girişimi, FED’in faiz artırımı, jeopolitik riskler gibi faktörlerle birlikte yüzde 11-12 bandında ortalama mevduat faiz oranları gördük. Ancak son dönemde Merkez Bankası’nın faiz koridorunun üst bandında yaptığı indirimlerin de etkisiyle mevduat faizlerinde yüzde 10,5 seviyelerine doğru düşüşler oldu. Fakat, bunların resmi rakamlar olduğunu, belirli büyüklükte tutarlar için uygulanan faizin daha yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor.
4- Merkez Bankası’nın politika faizini aşağı çekmesi, mevduat faizinde düşüşe neden oluyor mu?
Merkez Bankası’nın faiz koridoru için belirlediği sınırlar ile politika faizi, bankaların bu kanallar yoluyla kullandıkları kaynakların maliyetini belirliyor. Bu maliyetlerdeki değişimler, sinyal etkisi ve farklılaşan beklentilere bağlı olarak bankaların mevduat faizi düzeylerine yön veriyor. Öte yandan sektörel değişkenler ve makroekonomik değişmeler de mevduat faizlerini ciddi ölçüde etkileyebiliyor.
Bilindiği üzere, Merkez Bankası, politika faizinde sadeleşme yönünde adımlar atıyor. Mart ayından bu yana gecelik borçlanma faizinde yapılan indirimler geçen haftaki toplantıda da devam etti ve faiz yüzde 8,25 seviyesine çekildi.
Mart ayından bu yana Merkez’in üst banttaki faiz indirimi 250 baz puana geldi. Böylece dar ve simetrik faiz koridoru hedefine yaklaşırken, faiz koridoru aralığı tarihi düşük seviyeleri olan 100 baz puana kadar indi.
Politika faizinde yaşanan bu düşüş, mevduat faizleri üzerinde sınırlı bir etkiye sahip. Bankacılar, bu durumu mevduat toplama rekabetine bağlıyor. Mart ayında yüzde 12 seviyelerinde seyreden ortalama mevduat faiz oranı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yüzde 10,3 seviyesine kadar gevşedi. Darbe girişimi sonrasında yüzde 11 seviyeleri görülse de sonrasında yüzde 10,8 ortalama faiz oranı söz konusu. Sonuçta 250 baz puanlık faiz indiriminin mevduat faizine etkisi ancak 120 baz puan oldu.
banka batarsa mevduatın kaydı olmasada garantideymiş hazine bonoları acıga satılırsa degilmiş
mevduattaki garanti bankanın sattıgı hazine bonosunda yooook