Yeni Türkiye nasıl olmalı?
Bu yıl bir askeri darbe girişimine sahne olan Türkiye’de yönetim sistemi ağır yara aldı. Siyasetçiler şu sıralarda Türkiye’yi yeniden yapılandırmak için uğraşıyor.
Muhtemelen 2017’de Başkanlık Sistemine geçiş konusunda bir referandum yapacağız. Yıllardır sözü edilen ‘Yeni Türkiye’ oluşumuna hiç bu kadar yaklaşmamıştık.
Bu ‘Yeni Türkiye’ kurulurken biz de iş dünyasının duayenlerine kendi alanlarında yeni türkiye’nin nasıl olması gerektiğini sorduk.
İş dünyasının liderlerinden bazıları bu konuyu bizzat kaleme alırken bazıları da arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı.
İş dünyasının liderlerinin kendi alanlarındaki yeni türkiye’ye ilişkin beklentileri ve öngörüleri Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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