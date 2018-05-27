Yükseliş bitti mi?
Piyasalarda “Faiz süründürür, dolar ise öldürür” diye bir söz vardır. Geçen hafta içinde dolar/TL 4,92’yi görünce TC Merkez Bankası nihayet faizi 300 baz puan artırdı.
Şimdi piyasalarda, “Yükseliş bitti mi? Bu artış yeterli mi?” konusu tartışılıyor. Bu süreçte, “Kur, yukarı hareketine devam edecek mi? Merkez Bankası ne yapacak?” soruları gündemde.
Kapak haberinde bu sorulara yanıt aradık. Finans kesiminden 13 isimle yaptığımız küçük anketle piyasaların nabzını tuttuk.
Araştırmanın ayrıltıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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