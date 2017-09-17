Yükseliş sürecek mi?
Ocak ayından bu yana yabancı alımlarının da etkisiyle yükseliş hareketine devam eden Borsa İstanbul (BİST), eylül ayında yataya dönme eğiliminde.
BIST, 110.000 tarihi zirvesini kırmakta zorlanıyor. Piyasa uzmanları, olası düzeltmelere dikkat çekmekle birlikte yıl sonu için endeks hedeflerinde önemli bir revizyona gitmiyor.
Bunun yanında portföylerdeki hisse oranında da ciddi bir düşüş yok. Ancak şirketlerin kârlılık beklentileri, değerlemeler gibi faktörlerle hisse seçimi daha özenli yapılmalı.
Buradan yola çıkarak sekiz aracı kurumun model portföyünde önerdiği hisselere baktık. Toplamda 40 hisse öneriliyor. Bunlardan sekiz tanesi ise en az üç aracı kurum tarafından tavsiye ediliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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