Yurtdışına franchise atağı
ABD’den Çin’e, Rusya’dan Endonezya’ya kadar dünyanın pek çok noktasına yayılan Türk markaları yurtdışında hedef büyüttü.
Türk perakendecileri, yurtdışında daha çok franchising yoluyla büyümeyi tercih ediyor.
Büyümeyi devam ettirmek, kâr marjlarını artırmak ve riski dağıtmak için yurtdışına odaklanan 64 Türk markası, 2018 sonuna kadar farklı ülkelerde bin 153 yeni mağaza açmayı hedefliyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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