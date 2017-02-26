Zirvedeki liderler
Ekonomistin bu yıl 26’ncısını yaptığı “Ekonomide Yılın İş İnsanları” anketinde, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Yılın İş İnsanı olarak seçildi. İki bankacıdan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Yılın Profesyoneli, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise Yılın Bürokratı kategorisinde liderliğe oturdu.
Yılın Global Türk Profesyoneli ve Yılın Global Türk Girişimcisi kategorilerinde geçen yıl ilk sırayı alan Coca Cola’nın CEO’su Muhtar Kent ve Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yine ilk sıradaki yerlerini korudular.
Yılın Sivil Toplum Önderi de yine TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes oldu. Gamze Cizreli Yılın Kadın Girişimcisi seçildi. Yılın Erkek Girişimcisi ödülünü geçen yıl BİTaksi uygulamasıyla alan Nazım Salur bu kez de Getir uygulamasıyla aynı ödülü kazandı.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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