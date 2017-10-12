1 milyon metrekare inşaata başlayacak
2006 yılında Saya Grup tarafından kurulan, özellikle son yıllarda turizmde atağa kalkan ve Çeşme’de hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Folkart Yapı, 2018’de 1 milyon metrekare inşaata başlamaya hazırlanıyor.
Halihazırda proje için toplam 3,5 milyar TL’lik yatırım yapan şirket, özellikle İzmir Basmane Çukuru projesine çok güveniyor.
Basmane Çukuru için TMSF’nin açtığı ihaleyi kazanarak toplamda 300 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastıklarını kaydeden Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Önümüzdeki yıl, 1 milyon metrekare inşaata başlıyoruz.
Bu yatırımların toplam değeri yine 3,5 milyar TL olacak ve 3 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Önümüzdeki üç-beş yıl içerisinde sektörümüzde lider olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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