100 milyon dolarlık iş hacmi yaratacak
Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayi, yerini bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakıyor.
TÜYAP tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle düzenlenecek MAKTEK İzmir Fuarı’nın teması da son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olan Endüstri 4.0 olacak.
4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek ve makine sektörünün öncü firmalarını bir araya getirecek olan fuar, Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ve 250 firmanın katılımıyla gerçekleşecek.
TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarda, Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olan makine ve takım tezgâhları sektörleri buluşacak. Fuarın 100 milyon dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor” diye konuşuyor.
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