115 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Pirelli, dünya lastik sanayiinin önde gelen firmalarından biridir. 1960 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. 2017 yılında Pirelli yeniden yapılanmaya gitti ve ticari araç lastik birimini Prometeon şirketi altında yeniden yapılandırdı.
Türkiye’deki faaliyetleri de Prometeon çatısı altında devam ediyor. Prometeon, Türkiye’yi üretim, yönetim ve yetenek üssü olarak değerlendiriyor. Türkiye’den 75 ülke yönetiliyor.
Yine en başta Amerika genel müdürü Murat Akkılıç olmak üzere 17 üst düzey yönetici global görevlerde yer alıyor. Bugüne kadar 500 milyon dolarlık yatırım yapan şirket son olarak İzmit fabrikasında 2020 yılına kadar 115 milyon dolarlık kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımına imza atıyor.
Prometeon Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, bu yatırımla Türkiye’den yaptıkları ihracatı 125 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkaracaklarını söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?