13 yılda 2,5 milyon ağaç dikti
Tekfen Holding Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, tarıma dayalı sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin simge isimlerinden biri. Kurduğu vakıflar ve yürüttüğü projelerle Ekonomist Dergisi’nin Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Sivil Toplum Lideri’ ödülüne de layık görülmüş bir isim.
Ali Nihat Gökyiğit, ANG Vakfı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin çalışmaları hakkında geçen hafta bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. ANG Vakfı 23 Mart 1999 tarihinde, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ise 2003’te kuruldu.
Gökyiğit, “2005’ten itibaren her yıl 250-300 bin sahil çamı ve kızıl çam dikimi yaptık. Bugüne kadar 2,5 milyon ağaç dikimi gerçekleşti ve halen de devam ediyoruz” diyor.
Türkiye’nin çok zengin bir bitki varlığına sahip olduğunu söyleyen Gökyiğit, “Türkiye’nin 10 bin tür bitkisi vardır. Ne yazık ki karnemiz çok iyi değil. Bu zenginliğin üçte biri çeşitli derecelerde tehdit altında” diye konuşuyor.
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