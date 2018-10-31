130’dan fazla ülkede iş olanağı sunuyor
Son yıllarda iş dünyasında uzaktan çalışma sistemi daha fazla ilgi görmeye başladı.
İnsanlara yaşadığı yerden ayrılmadan çalışma imkanı ya da daha fazla seyahat özgürlüğü, kendi takvimini oluşturabilme imkanı, ailesiyle daha fazla vakit geçirebilme fırsatı yaratması gibi avantajlar, uzaktan çalışma sisteminin tercih edilmesinde büyük rol oynuyor.
Temelleri 2014 yılında ABD’de atılan Crossover, bu alanda faaliyet gösteren bir şirket. Yetenekli insan kaynağının uzaktan çalışmasına olanak sağlayan şirketin 2015 yılından beri Türkiye’de de operasyonu bulunuyor.
Türkiye’deki bir kişinin ABD’ye taşınma zahmetine girmeden ABD’deki bir şirket için çalışabilmesine olanak tanıyan platform, Türkiye’de IT ve yazılım sektöründe çalışan 151 kişiye ulaşmış durumda.
Bir yılda ise uzaktan çalışan kişi sayısının 300’e çıkarılması hedefleniyor. Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca, Crossover sayesinde 130’dan fazla ülkeden kişinin kendilerini nerede verimli hissediyorlarsa oralarda çalışabilme olanağı bulduklarını söylüyor.
Dedekoca, sistemi şöyle anlatıyor: “Sisteme kabul edilmeden önce uygulanan online testi geçen kişilerle mülakatlar yapılarak cazip işler önerilebiliyor ve ücretler dolar üzerinden oluyor.
Online teste haftada 9 bin başvuru alıyoruz. Kurdaki artışla birlikte uzaktan çalışma çok daha ilgi görür hale geldi.”
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