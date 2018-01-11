133 mağazaya ulaşacak
ebebek’in 2001 yılında bir içerik sitesi olarak başlayan yolculuğu, 2003’te fiziki mağazacılığa geçiş yapmasıyla devam etmişti. Bugün 100 mağaza ile hizmet veren ebebek, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.
Kuruluşun 2018 yılının sonundaki hedefi ise 133 mağazaya ulaşmak. Bugün dünyada e-ticaret yapan pek çok markanın fiziki mağazacılığa geçiş yaptığının altını çizen ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, perakende sektörünün 2018 yılı için 80 milyar TL ciro hedeflediğini söylüyor.
Erdoğmuş, şöyle devam ediyor: “Biz de yeni doğan bebeklerin ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2018 yılı sonunda 133 mağazaya ulaşma hedefimiz var.
Çalıştığımız tedarikçi sayımız 400 civarında. 2016 yılında ciromuz 428 milyon TL iken, 2017 yılında şu an kadar gerçekleşen ciromuz 588 milyon TL oldu.2018’de bunu daha da yükseltme hedefimiz var.”
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