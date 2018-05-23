16 milyon TL hibe verecek
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bu yıl 16 milyon TL hibe verecek.
2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, kâr amacı güden işletmelere yönelik ‘Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması’, ‘Endüstriyel Simbiyoz’, kâr amacı gütmeyen girişimlere yönelik de ‘Kırsalda Ekonomik Kalkınma’ alanlarında hibe dağıtılacak.
Bu bütçenin 8 milyon TL’lik bölümü ‘Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Programı’na ayrılacak. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bu programla havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, teknik tekstil, kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor” diyor.
3 milyon TL bütçeli ‘Endüstriyel Simbiyoz’ programının amacını ise bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek oluşturuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?