2017 sonuna kadar iki yeni proje gelecek
Tahincioğlu Holding bünyesinde yer alan Tahincioğlu Gayrimenkul, nitelikli perakende, ofis, konut ve alışveriş merkezi projelerinin yanında birinci sınıf otellerin inşa ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor.
Son olarak konut, ofis ve alışveriş alanlarından oluşan, metrekare fiyatı 8 bin 200 TL’den başlayan Nidapark Bomonti projesinin tanıtımını yapan Tahincioğlu, projedeki 599 ünitenin 151’ini ön talep sürecinde sattığını açıkladı.
150 milyon dolarlık yatırım değerine sahip projenin ardından bu yıl yeni projelerin de lansmanının yapılması planlanıyor.
Bulunduğu bölgenin talep ve dinamiklerine hitap eden projeler üretildiğinde başarılı olunduğuna dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 2017 sonuna kadar iki yeni projelerini daha tanıtacaklarını, bunlardan birinin Kağıthane’de olacağını söylüyor.
2018 yılında da yeni projelerinin lansmanını yapacaklarına işaret eden Tahincioğlu, şöyle devam ediyor: “İzmir, Kayseri, Antalya’da projelerimiz oldu.
Şu anda Anadolu’da baktığımız bölgeler var ama netleşen bir plan yok. Dubai’deki projemizden yabancılarla komple bir bina alımıyla ilgili görüşmelerimiz oldu ama önceliği yerli müşterilerimize verdik.
Bugünden itibaren yabancılara da satış yapacağız. Projeye göre değişmekle birlikte toplam satışımızın yüzde 1,5’i yabancılara gidiyor.”
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