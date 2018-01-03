2018’de 3 yeni lojistik merkez açacak
Optik cam ve hammadde üretiminde dünyanın önemli üreticilerinden biri olan Seiko, Türkiye’de yatırıma hız veriyor.
2017’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de lojistik merkezleri kuran şirket, 2018’de ise Bursa, Samsun ve Antalya’da yeni merkezler açacak.
Türkiye’de yıllık ortalama yüzde 80 büyüme kaydeden markanın 2020 hedefi, yüzde 10 pazar payı ile bin 200 mağazada yer almak.
Seiko Optical Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, 2020’de tüm dünyada yüzde 20 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiriyor.
Çam, “Türkiye’de gözlük kullanımı yüzde 20 seviyelerinde ve yaklaşık 15 milyon gözlük kullanıcısı var. Avrupa ortalamasına baktığımızda gözlük değişim aralığının iki yılda bir olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise bu aralık 3-4 yıl” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?