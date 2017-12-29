2018’de yurtdışına odaklanacak
Roman, son yıllarda Türkiye’de perakende sektörünün öne çıkan markalarından biri. Roman markasının temelleri, 1980 yılında Turgut Toplusoy tarafından atıldı.
İlk zamanlar inşaat sektöründe faaliyet gösteren Toplusoy, arkadaşının teşvikiyle tekstil sektörüne girerek, ilk mağazasını Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde ‘Roman’ ismiyle açtı.
İkinci mağazasını 1984 yılında Suadiye’de açan Toplusoy, 1990’lı yıllarda Anadolu’daki birçok toptancıya ürün gönderen ulusal bir marka haline geldi. Bugün Roman’ın yurtiçinde 47, yurtdışında 15 mağazası var.
Türkiye’deki bilgi birikimini yurtdışına taşımaya karar veren şirket, son birkaç yıldır perakende sektöründe yaşanan sorunların da etkisiyle yurtdışı büyümesini hızlandırmaya karar verdi.
2018 yılında yurtdışında 10 mağaza açmayı planlayan şirket, Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya odaklanacak. Son yıllarda farklılaşmak için yeni adımlar attıklarını söyleyen Roman Hazır Giyim İcra Kurulu Başkanı Suzan Toplusoy, “2018’de odağımızı yurtdışına veriyoruz.
Ayrıca metrekare büyütüyoruz. Geçmişte 200 metrekarelik mağazalar açarken bugün 300 metrekarelere kadar çıktık” diyor.
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