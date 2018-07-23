2019’da ABD’ye şube açacak
Ceyda Köse, sanayici bir aileden çıkan bir girişimci. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra babası Danış Köse tarafından 35 yıl önce kurulan tekstil makineleri imalatı ve ihracatı yapan Danış Makine’de iş hayatına atılan Köse, aile şirketinde 12 yıl çalıştıktan sonra yemek yapma tutkusunu işe dönüştürdü.
Köse’nin hikayesi de girişimci olmak isteyenler için derslerle dolu. 2014 yılında kendi işini yapmak için yola çıkan kadın girişimci, doğal ekmek üretimine karar verdi. İstanbul Esenyurt’taki tekstil makinesi tesislerinin terasına 500 metrekarelik bir mutfak kurdu.
Babası ile çalıştığı dönemde biriktirdiği 500 bin dolarlık sermaye ile ekmek üretimi yatırımı yaptığını dile getiren Ceyda Köse, girişim öyküsünü şöyle anlatıyor: “Amacım toptan doğal ekmek üretimi yapmaktı. 2015 yılının başında Nişantaşı’nda dükkan açtık.
Önce restoranlara, otellere ekmek veriyorduk. Hem şubemize gelen müşterilerimize hem de horeca kanalına satış yapıyorduk. Gelen kahvaltı talepleri üzerine işi cafe-restorana da çevirmeye karar verdik.
Sonra da şubeleşmeye başladık. Ekmek satışımız hala sürüyor. Son olarak Migros’lara da satışa başladık.” Sıfırdan kurduğu ‘Grandma’ ve ‘Grandpa’ markalarını hızla büyüten Köse’nin üç yıl önce Nişantaşı’nda açtığı restoranı ‘Grandma’ bugün Bebek, Akmerkez ve İzmir’de üç şubeye ulaştı.
Ağustos ayında da yeni şubesi Bağdat Caddesi’nde açılacak. İzmir’de yeni şubeler de gündemde. Köse; ayrıca bu yıl sonuna kadar iki Grandpa daha açmayı planlıyor. Öte yandan işini yurtdışına da taşıyacak.
Yakın bir süre önce ABD’de şirket kurduğunu belirten Ceyda Köse, “Şubelerimizi kendimiz açıyoruz. Ortaklık düşünmüyoruz. 2019’da ABD’de California ve Los Angeles’ta şubeler açmayı planlıyoruz. Turquality başvurusu yapacağız. Bu desteği alırsak yurtdışında daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz” diyor.
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