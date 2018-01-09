23 yıldan sonra CEO’luk koltuğuna oturdu
İpragaz, 56 yıllık geçmişe sahip bir şirket. Geçtiğimiz aylarda şirket yönetiminde bir değişiklik olmuştu. 18 yıl boyunca İpragaz’ın CEO’luk görevini yürüten Selim Şiper, sürpriz bir kararla şirketten ayrıldı.
Petrol Ofisi’nin Hollandalı Vitol Group’a satışının ardından Ekim 2017’de PO CEO’luk koltuğuna oturan Şipel’in yerine ise İpragaz’da farklı pozisyonlarda 23 yıldır çalışan Eyüp Aratay getirildi. Şirketin üçüncü üst düzey yöneticisi olan Eyüp Aratay, geçtiğimiz günlerde sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.
Bu yıl otogaz kullanımının yüzde 1 oranında düştüğünü ifade eden Aratay, bu düşüşü fiyat artışına bağlıyor. Doğalgazın yurt çapında yaygınlaşmasıyla tüplü LPG kullanımında yaşanan gerilemenindevam ettiğine de değinen Aratay, şunları anlatıyor: “Son iki yılda 3,5 milyon göçmenin katkısıyla pazarın büyüdüğünü görmüştük.
Ancak bu yıl tüplü segmentte de küçük de olsa bir daralma görüyoruz. Bunun temel nedeni ekonomik gelişmeler. Büyük şehirlerde 12 kilogram tüpün 90 TL’nin üzerine çıkmış olması etkili.
Doğalgaza erişemeyen dar gelirlilerin kullandığı bir ürün olduğu için, fiyata karşı duyarlılık burada da yüksek.” Eyüp Aratay, ayrıca, devletin doğalgazın ulaştırılamadığı yerlerde LPG’yi sosyal bir sorumluluk olarak desteklemesi gerektiğini, üzerindeki vergi yükünün de bir miktar azaltılm
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