250 binden fazla firmaya aracı olacak
Türkiye genelinde yaklaşık 140 bin temizlik firması bulunuyor. Her geçen gün temizlik firmaları ve temizlik talep eden müşterilerin sayısı artıyor.
Sektörün büyüklüğünün 30 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor. Online tarafta da hızlı bir büyüme söz konusu.
2011 yılında hizmet arayanların kaliteli hizmet verenlere kolayca ulaşmasını sağlamak için kurulan Armut, şu anda iş hacmiyle Türkiye’nin en büyük online hizmet pazaryeri.
2017 yılında 1,3 milyon talep alan Armut, Türkiye’nin en hızlı büyüten 2’nci teknoloji şirketi seçildi.
İlk yatırımını 2014 yılında Hummingbird Ventures’tan alan Armut, 2016 yılında ise ikinci yatırımını aldı. Avrupa kaynaklı Addventure ve Hummingbird Ventures fonlarından aldığı toplam 11,2 milyon liralık son yatırımla da 2016 yılında Türkiye’deki en büyük internet yatırımını almış oldu.
2017 yılsonu itibariyle 192 bin 312 hizmet verene ulaştıklarını söyleyen Armut Kurucu Ortağı Erol Değim, ürünü geliştiren ve operasyonu yürüten 6 farklı milletten 70 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini belirtiyor.
Bulundukları kategoride dünyadaki ilk 5 oyuncu arasında yer aldıklarını dile getiren Değim, “2018 sonunda 250 bin hizmet veren sayısını geçmeyi ve uluslararası Armut ekibini 110 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
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