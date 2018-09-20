30 milyon TL’lik peyzaj yapılacak
Turizm ve enerji alanındaki yatırımlarına Bodrum Tilkicik Koyu’nda inşa ettiği 75 lüks villa, otel ve marinadan oluşacak Epique Island projesi ile gayrimenkul sektörünü de ekleyen Aksoy Holding, projesinin peyzaj bütçesi ile dikkat çekiyor.
Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, Epique Island’da 30 milyon TL’lik peyzaj ihalesi yaptıklarını söylüyor.
İTÜ’de öğretim üyelesi olan DS Mimarlık’tan Deniz Arslan’ın peyzaj projesini hazırladığını belirten Aksoy, uygulamanın ise başka şirketler tarafından yapıldığını söylüyor.
2019 yazında başlaması planlanan projede teslimler bu kış yapılacak. 489-700 m2 villaların fiyatları 2,3 milyon Euro’dan başlayıp 5,5 milyon Euro’ya kadar çıkıyor.
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