3,5 milyar $’lık projede yola devam
Son dönemde Körfez Bölgesi’nde Katar’a yönelik ambargo ile ilgili yaşanan gelişmeler, Türk iş dünyasında yakından izleniyor. Çünkü bu bölgede Türk şirketleri irili ufaklı birçok projeye imza atıyor.
Bu firmalar arasında öne çıkanlardan biri de Tekfen. Son 12 yılda Katar’da toplamda 2,4 milyar dolarlık yedi projeyi bitiren Tekfen’in yine Katar’da biri bitmek üzere olan iki otoyol projesi ve bir de stat projesi bulunuyor.
Önceki hafta iş dünyasının geleneksel buluşma adresi olan CEO Clup çatısı altında düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi öncesinde Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin ile Katar’daki projeleri konuştuk.
Gigin, sohbetimizde Katar’da devam eden projelerin toplam büyüklüğünün 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.
Otoyol projelerinden birini teslim etmek üzere olduklarını kaydeden Gigin “Diğer iki projede herhangi bir aksaklık olmadan yolumuza devam ediyoruz. Projelere malzeme temininde sorun yaşamıyoruz” dedi.
Ancak Katar’la ilgili yaşanan tartışmaları, kardeşler arasındaki sorun olarak değerlendiren Gigin, bir an önce diplomatik yollarla yaşanan sorunların çözülmesini umduklarını, sadece Tekfen’in değil birçok grubun söz konusu ülkelerde işleri olduğunu sözlerine ekledi.
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