Ekmek arası ile AVM’lere girecek
Türkiye’de her yıl 40 milyona yakın pizza satan Dominos Pizza, yeni bir ürün çıkarıyor.
Dominos Ekmek Arası olarak lanse edilen, sucuk, sosis ve kavurma olmak üzere üç çeşidi bulunan sandviçler, tüm Dominos Pizza’larda satılmaya başlayacak.
Bu yeni ürünün de eklenmesiyle birlikte şirket bugüne kadar çok rağbet etmediği AVM’lerde de şubeleşecek.
Türkiye’deki 490 mağazanın sadece 10 tanesinin AVM’lerde olduğunu söyleyen DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, AVM’lerle görüşme halinde olduklarını ve bundan sonra AVM’lerdeki şube sayısının artacağını anlatıyor.
2018’de 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını belirten Saranga, yıl içinde e-spor gibi yeni alanlarda farklı projeler üstlenecekleri bilgisini de veriyor. Hatırlanacağı üzere marka e-spor alanında Dark Passage’ın isim sponsorluğunu üstlenmişti.
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