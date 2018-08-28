3S Kale, enerjiye ağırlık verecek
Temelleri 1953 yılında Sadık Özgür tarafından atılan Kale Kilit, kilit sektörünün önde gelen oyuncularından biri. Yönetimdeki aile fertlerinin farklı iş kollarına da ilgisinin artmasına bağlı olarak 2011 yılında şirketten kopuşlar oldu.
Ailenin üç kadın üyesi, Kale Kilit’teki işleri kardeşleri Sedat Özgür’e bırakarak kendi şirketlerini kurdular. İsimleri Sema, Sefa ve Sadakat’tan ilham alarak da şirketlerine ‘3S Kale’ adını verdiler. Üç kız kardeşin kurduğu 3S Kale, faaliyetlerine gayrimenkul sektörüyle başladı.
2014 yılında enerji sektörüne de giriş yaptı. Kadıköy’de kentsel dönüşüm projeleri yapan şirket, önümüzdeki ay Avcılar’da tamamladığı 3S Firuze Konakları konut projesindeki daireleri teslim edecek. Sonrasında ise Topkapı’daki kendi arazisinde yeni bir projeye başlayacak.
2014 yılında enerji sektörüne girdiklerini ve yenilenebilir enerjinin jeo-termal tarafıyla ilgili olduklarını belirten 3S Kale Genel Müdürü Mevlüt Alp Gürün, sözlerine şöyle devam ediyor: “İlk olarak Aydın’da 25 MW’lık bir yatırıma soyunduk.
Üç yıldır sondaj çalışmalarımızın sürdüğü santralimizin ekim ayında üretime geçmesini planlıyoruz. Bu, 100 milyon dolara yakın bir yatırım olacak. Yine jeotermal yatırımı planlıyoruz. Yılbaşında Manisa Salihli’de sondaja başlayacağız. Sonrasında da Niğde’de jeotermal çalışmalarımız olacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?