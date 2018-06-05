4 yılda 10 bin sporcuya ulaşacak
1923’te kurulan ve 95 yıllık köklü geçmişiyle Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan ve şampiyon çıkaran spor kulüplerinden biri olan Rusya merkezli CSKA, Türkiye’deki genç nüfusa yönelik yatırımlarını artırıyor.
CSKA Moskova Spor Okulları adı ile basketbol, voleybol, ritmik jimnastik, temel jimnastik, yüzme ve aikido dallarında hizmet veren kurum, Türkiye’deki faaliyetlerine 2016 – 2017 döneminde başladı.
CSKA, kısa sürede mini basketbol branşıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. İstanbul’da 16 noktada hizmet verdiklerini belirten CSKA Moskova Türkiye Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bingör, bu sezon İstanbul’da 5 şubenin yanı sıra Mersin, Antalya ve Bursa’da da şube açacaklarını söylüyor.
Franchising vermeye de başlayacaklarını ifade eden Bingör, “Şu anda bin 873 öğrencimiz bulunuyor” diyor. Ritmik jimnastik branşında önümüzdeki yıllarda Türkiye’den şampiyonlar çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bingör, 4 yıl içinde 10 bin sporcu sayısına ulaşmayı hedefliyor.
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