43 yılda 19 adet 5 yıldızlı otel açtı
Türkiye’ye gelen ilk uluslararası turizm markası olan Hilton, İstanbul Elmadağ’da 1955 yılında faaliyete geçti. Hilton İstanbul Bosphorus Hotel, Türkiye’nin tek uluslararası otel zinciri unvanını 20 yıla yakın süre tek başına sürdürdü.
Halihazırda bünyesindeki değişik markaların çatısı altında Türkiye’de 61 otel işleten Hilton, aynı zamanda çalışanında yüksek aidiyet oluşturan turizm gruplarının da başında geliyor.
Hilton İstanbul Bosphorus Hotel Elmadağ’daki çalışma yaşamı 43’üncü yılına giren Hasan Sabuncu da bu duyguyu üst seviyede yaşayan Hilton yöneticilerine örnek olarak gösterilebilir.
1980’li yılların ortalarından başlayarak açılış süreçlerinde üst düzey yönetici olarak çalışan Sabuncu, kariyeri boyunca 13 ülkede açılan 19 beş yıldızlı otelin faaliyete geçmesinde bizzat görev aldı.
Hasan Sabuncu, 43 yıl kesintisiz sürdürdüğü Hilton kariyerine ilişkin, “Hilton tam anlamıyla aile ortamıdır. İş dünyasındaki deneyimlerinden mutluluk duyuyorum” diye konuşuyor.
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