6 milyar dolarlık pazar buluşuyor
Unlu mamüller sektörü Türkiye’de 6 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne sahip.
Sektör, 12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı IBATECH’te buluşmaya hazırlanıyor.
IBATECH, Avrasya bölgesinin en büyük unlu mamül fuarı olarak biliniyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık’ın düzenlediği fuara bu yıl 400’ün üzerinde firmanın katılması bekleniyor.
Akıllı teknolojilerin sektör için öneminin arttığını söyleyen Messe Stuttgart’ın genel müdürü Ufuk Altıntop, “Fuarda endüstri 4.0 tesisi olan 20 kişiyle çalışan Türkiye’nin ilk karanlık değirmen fabrikasında üretilen kişiye özel unlar, doğa dostu kumaşlardan üretilen bez çantalar, yenilenebilir kumaş ve danteller, oksijen ve hidrojenle çalışan makineler, yakıttan, alandan tasarruf sağlayan ergonomik cihazlar gibi ürünler mevcut” diyor.
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