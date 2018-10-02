600 bin TL destek verecek
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak bölgesine yönelik destekler sağlayan Zafer Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Teknik Destek Programı’nı ilan etti.
Buna göre TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleriyle uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenecek.
Programda sağlık, savunma, deri ve tekstil, yaratıcı ve kültürel endüstri sektörleri desteklenecek. Bunun dışında Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamındaki alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini geliştirmeye, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya ve istihdam oranlarını yükseltmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de verilecek destekler arasında yer alıyor.
Destek programının bütçesi 600 bin TL olarak açıklandı.
Başvurular 31 Ekim’de başlayacak.
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