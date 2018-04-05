80 çalışanı yurtdışında görev alıyor
42 bin çalışanı ve 77 ülkede sürdürdüğü faaliyetleriyle İskandinavya’nın en büyük, dünyanın ise 15’inci büyük ilaç şirketi olan Novo Nordisk, 300 kişilik ekiple Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
Şirketin 2013 yılında başlattığı ‘IO Yeni Mezun Programı’na 2017-2018 yüksek lisans mezunu öğrenciler arasından bu yıl 15 genç seçilecek. Aralarında Türkiye ile birlikte 16 ülkenin bulunduğu program iki yıl sürüyor.
Bu yıl programa 11’i işletme, biri İK ve üçü finans alanında çalışmak üzere yeni mezunlar alınacak. Novo Nordisk Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Didem Özkan, program kapsamında bugüne kadar altı Türk yeni mezun seçildiğini ve bunların da beşinin halen Novo Nordisk’te çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.
Özkan, “Yürütülen yeni mezun projesinin başarısı nedeniyle şirket 2013 yılında programı uluslararası operasyonlar bölgesi kapsamında genişletti. Bugüne kadar 80 çalışanımızı Türkiye’den yurtdışında farklı görevlere gönderdik. Bu rakam gelecekte eminim ki daha da artacak” diyor.
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