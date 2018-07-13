80 ülkeyi Türkiye’de buluşturacak
Türkiye giyim sektörünün önde gelen markalarından Damat-Tween’in sahibi Orka Holding, kilogram başına ihracat değeriyle adeta düşman çatlatıyor.
Kilogram başına ihracatı 2018’de 75 dolara yükselen şirket, bu değerle Türkiye ortalamasının yaklaşık 60 katına ulaşmış oldu.
Hazır giyimde dünya devi olan İtalya’da bile kilogram başına ihracatın 40 dolar seviyelerinde olduğu göz önüne alınırsa, Damat-Tween’in başarısı daha da öne çıkıyor.
Türkiye’de 210 ve yurtdışında 160 olmak üzere 370 mağazası bulunan Orka Holding, bu yılın sonuna kadar toplamda 450 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, global marka olmak için yaptıkları çalışmaları, “Bizim günümüz Avusturalya’da başlıyor, Güney Amerika’da bitiyor” sözleriyle açıklıyor.
Önümüzdeki hafta faaliyet gösterdikleri 80 ülkedeki bayilerini Türkiye’de toplayacaklarını ve yeni sezon ürünlerini tanıtacaklarını anlatan Orakçıoğlu, “Yakın dönemde özellikle Brezilya, Paraguay ve Kolombiya olmak üzere Güney Amerika’da büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Son dönemde iş dünyasının sürekli bir kur ve faiz endişesi yaşadığına işaret eden Orakçıoğlu, bu konuda şunları söylüyor: “Ben bu tür parametrelere bakarak iş yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.
Biz çok kriz gördük. Makro düşünen, markalı üretime yoğunlaşan ve teknolojiye yatırım yapan hiçbir firma kur ve faiz cenderesine girmez.”
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